Jessica Cediel reveló cuánto tiempo lleva sin tener relaciones íntimas: “No me hace falta”

Jessica Cediel, reconocida modelo y presentadora bogotana, nuevamente fue tendencia tras revelar cuánto tiempo lleva sin mantener relaciones íntimas.



La también periodista realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde un usuario la cuestionó al respecto.

Ante la incógnita, Jessica Cediel respondió: “Ustedes son superpillos con esa pregunta, es algo que me han preguntado mucho y la voy a contestar”.

“No lo hago hace mucho y no me hace falta, ¿por qué? Porque, cuando alimentas más el espíritu, la carne va muriendo. Así que no he tenido ganas de estar con nadie o estar ni siquiera conmigo”, dijo.

La modelo enfatizó que, pese a que antes solía recomendar estar consigo misma, ya no siente interés en ello.

“En este momento, mi deseo sexual está como dormido, guardándose para cuando llegue mi marido”, concluyó.

Cabe resaltar que la presentadora bogotana estuvo envuelta recientemente en polémica al aclarar que es una pecadora y que gracias a Dios obtuvo "el perdón y la salvación".

"Gracias, Señor, porque reconozco que soy pecadora y solo gracias a ti obtuve perdón y salvación”, señaló.

Las palabras de Jessica Cediel fueron replicadas por páginas de entretenimiento y los usuarios no tardaron en reaccionar. Algunos se mostraron a favor de la bogotana, otros no tanto.

“Una forma muy bonita de tener la vida tranquila”, “Es respetable su creencia”, “El cielo se viste de gloria cuando las personas reconocemos que no somos perfectas”, “Admiro esa belleza interna que ella tiene”, “Cada quien puede publicar lo que le dé la gana”, “Ya Jessi, relájate”, “Ya no sabe cómo facturar”, “Morronga”, “Se vuelve desesperante”, “Ya caes mal, amiga”, escribieron.

