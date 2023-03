La modelo y presentadora colombiana Jessica Cediel habló sobre una enfermedad que la aqueja en la piel, a través de sus redes sociales.

Luego de que un usuario de la web le hiciera un comentario inapropiado sobre su cara, en el que mencionaba que lucía manchada, la también periodista no tardó en responder explicando las razones por las que la estaban juzgando.

“Mi querida Daniela, se me ve manchada porque la tengo manchada. Tengo melasma y por eso siempre va a estar así”, indicó en primera instancia.

De igual forma, Jessica Cediel explicó que estas manchas no son tan notorias porque las cubre con maquillaje y, a su vez, que la enfermedad puede disminuir con el uso de cremas y tratamientos faciales.

“Siempre van a estar porque soy así. Y si tomo el sol como lo he hecho estos dos fines de semana, se van a marcar aún más”, señaló.

Por último, la bogotana dejó en claro que le gusta ser abierta con el tema, demostrando que no le genera incomodidad alguna.

“Del otro lado del teléfono he leído miles de casos de mujeres que les pasa igual y se sienten mal y no debe ser así. Eso no debe ser una inseguridad. Así que no te preocupes yo sé que las tengo y te mando un beso”, puntualizó.

Jessica Cediel se sinceró sobre enfermedad que padece en la piel: “Eso no debe ser una inseguridad” Imagen: Instagram @jessicacedielnet

Feid le envía cariñoso mensaje a Karol G tras bailar pegaditos en pleno concierto

En otras noticias del mundo del entretenimiento, el pasado 10 de marzo, cuando se revelaron imágenes de la cantante paisa Karol G compartiendo escenario con Feid en Puerto Rico y bailando muy pegaditos, se incrementaron los rumores de una posible relación entre ambos artistas.

Desde ese día, Karol G llenó tres veces seguidas el escenario, el 10, 11 y 12 de marzo, convirtiéndose en la primera artista femenina que no es de la isla y vende toda la boletería de las tres funciones en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, la capital puertorriqueña.

Aunque en el escenario la Bichota compartió también con otras artistas como Bad Gyal, Sean Paul y hasta Romeo Santos, la presencia de Feid es la que tiene a todos sus seguidores hablando, ya que muchos esperan que confirmen la supuesta relación amorosa que, dicen varios, nació hace un tiempo.

Y, justamente por ello, una cariñosa dedicatoria de Feid a Karol G está siendo aplaudida en redes.

Todo empezó porque Karol G publicó en sus historias de Instagram una foto de ambos con el texto “@Feid, perreito parte 2”, agregando la bandera de Colombia. Y luego el intérprete de éxitos como ‘Chorrito pa las ánimas’ y ‘Feliz cumpleaños Ferxxo’ le respondió republicándola en su perfil con un mensaje.

"Ese chocorramito cuál eeeeessss. Rompiste horrible ese estadio, reina", fue lo que escribió Feid y hay quienes consideran que, a su manera, el artista está expresando el cariño y admiración que le tiene a Karol G.