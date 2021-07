Jessica Cediel seduce con “el arte del contacto visual”: con este video encendió las redes sociales

Jessica Cediel dejó con la boca abierta a miles de sus seguidores con un sensual video grabado durante una sesión fotográfica, luego de su salida de Bingos Felices y antes de su viaje a Tokio para cubrir los Juegos Olímpicos.

“The art of eye contact… not a feeling you forget (El arte del contacto visual… un sentimiento que no olvidas)”, escribió la presentadora bogotona, junto al video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Hermosa”, “bella”, “divina” e “increíble mujer” fueron los comentarios que se multiplicaron en el perfil de Jessica Cediel ante el video, ambientado con ‘Y si te vas… tranquila’, canción del reguetonero panameño Sech, y que seguramente sus fans no olvidarán.