Jessica Cediel sorprendió a su papá con tremendo regalo: "Su felicidad no tiene precio"

Un video muestra a Jessica Cediel sorprendiendo a su papá luego de enseñarle una casa que compró para su familia. La presentadora compartió en sus historias de Instagram el emotivo momento.



El hombre no pudo ocultar su alegría y de inmediato abrazó a su hija. "Mi padrecito no había visto. Esta casita es para la familia. Su felicidad no tiene precio", escribió la modelo en sus historias de Instagram.

Agregó: "Gracias, mi Dios. Mi mayor bendición es tener a mi familia. Hay que seguir trabajando duro, que Dios me siga dando salud".

