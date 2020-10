Jessica Cediel tiene COVID y se despachó contra quienes la criticaron por la forma en que lo asumió

Jessica Cediel y su hermana Melissa dieron positivo para COVID-19.

La presentadora confirmó la noticia en su cuenta de Instagram, luego de compartir con sus seguidores el momento en el que iba a tomarse la prueba en Estados Unidos y que suscitó críticas porque no usaba tapabocas.

Jessica Cediel sostuvo que ella y su hermana están “lejos de los seres queridos, aisladas, ya les avisamos a todos los contactos y a todas las personas con las que compartimos”.

“Estamos en las manos de Dios (…) Es otra batalla más que tengo que enfrentar en este 2020”, dijo, luego de lo vivido tras su ruptura con Mack Roesch -que le ha reclamado porque, al parecer, no le ha devuelto el anillo de compromiso- y por la cirugía por biopolímeros a la que se sometió a comienzo de año.

Síntomas de Jessica Cediel

“La sintomatología ha sido diferente en cada una”, reveló.

“Meli nunca perdió el olfato ni el gusto y tenía tos y dolor en el pecho, ahorita está empezando con congestión. Yo perdí totalmente el gusto y el olfato, nunca tuve tos ni dolor en el pecho”, relató.

Afirmó que ninguna ha tenido fiebre, “tenemos como una gripa dura”.

Sin embargo, confesó que vivió dos momentos que la asustaron mucho.

“Me quedé en dos oportunidades sin poder respirar, yo creo que fueron como dos momentos de crisis que literalmente no me entraba aire por la nariz y me asusté y en el primero lloré”, contó.

Jessica les respondió a sus críticos

La presentadora bogotana envió un pésame “a quienes han perdido a alguien por el COVID , en la familia ya pasó, obviamente no les comparto intimidades, hemos tenido casos fuertes y manejables”.

Asimismo, lanzó un mensaje “a todas las personas lindas que envían cosas positivas, muchísimas gracias y bienvenidas. A todos los haters que no tienen ni idea qué pasa con la vida mía y que solo envían cosas negativas, bendiciones para ustedes y que Dios les multiplique todo aquello que me desean”.

Y se dirigió a la “gente que está criticando la forma en que estoy asumiendo la noticia del COVID. ¿En serio hasta por eso van a joder? Mi mensaje va desde lo más profundo del corazón para esos haters, vayan y coman m&%$#/”.

“Sé que es algo súper delicado, que ha cobrado millones de vidas en el mundo entero, incluso hasta en mi familia”, dijo, pero destacó que hay personas que han “salido de esto con mentalidad positiva y yo soy de ese equipo”.

“Si yo me enfermo, si no me enfermo, si lo tomo con buena actitud o no, ¿le cambia a usted la vida? ¿Le van a subir el sueldo? Lo que usted tenga en su corazón, cómaselo y vaya y viva su vida mientras yo vivo la mía”, insistió.

“Si me muero no le voy a cambiar la vida a nadie y si sigo viva no le voy a cambiar la vida a nadie”, remató.