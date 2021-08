Jessica Cediel y Mateo Carvajal: los chats que dan de qué hablar

Jessica Cediel y Mateo Carvajal revelaron jocosamente algunos chats que se han cruzado y los seguidores de ambos no tardaron de hablar de su amistad.

Como de costumbre, todo ocurrió vía Instagram, plataforma en la que, además de publicar pantallazos de sus conversaciones, se lanzaron unas cuantas pullas en video.

Todo empezó por unas declaraciones de Jessica Cediel en sus redes sociales sobre su sexualidad.

“Me han mandado mensajes en los que me dicen que con todo lo que he publicado hoy, parece que amanecí con ganas y tuve que ir a quemarlas al gimnasio, y -de pronto- no están tan alejados y sea verdad. Además, prefiero quemarlas así a hacerlo con cualquiera. (...) Igual lo otro sigue acumulado”, dijo la modelo.

Y, luego, se refirió a la respuesta que ‘el pato’, como ella llama a Mateo Carvajal, le envío.

“Familia, les voy a compartir algo porque yo no escondo nada. Ustedes saben que les he estado hablando de toda la historia de ‘Sex life’ (serie de Netflix) y de todo este ‘verano’ que tengo, y me acaba de replicar el ‘pato’ para decirme que si yo necesitaba algo él estaba a la orden (...) Y ese es el problema de Mateo, que en privado dice una cosa y en público hace otra o por qué creen que le digo el ‘pato’”, aseguró Jessica Cediel.

Tras este video, no pasaron sino unos minutos para que Mateo Carvajal se refiriera al tema también. Señalando, a modo de broma, que lo tenían preocupado los “problemas” de la presentadora.

Luego de varias historias, Jessica afirmó que, si en algún momento llegaba a necesitar de los ‘servicios’ de él, lo buscaría “a ojo cerrado”. A su vez, Mateo Carvajal dijo que no sería fácil.

No a todos su seguidores les cayó bien la broma y muchos fueron los comentarios de molestia, sin embargo, todo parece indicar que se la llevan muy bien.