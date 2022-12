Jessica Chastain

Una actriz que ha mostrado sus quilates en los últimos años. En 2012 estuvo entre las seleccionadas en la categoría Mejor Actriz de Reparto por "The Help" (Criadas y Señoras).

Ganó un Globo de Oro el año pasado por ese mismo papel de Celia Foote, la esposa de un heredero que es rechazada por las damas de la sociedad y cuya única amiga termina siendo su criada, en los años más duros de la segregación racial.

Esta vez vuelve como Maya, un papel en el que deja los tacones y el maquillaje para ponerse en la piel de una agente que está a la caza del terrorista más buscado del mundo. Se ha llevado los aplausos de la crítica, pero la polémica en la que se ha envuelto la cinta podría afectar sus posibilidades.

Si los electores se concentran en su actuación, podría ser su consagración en Hollywood. Eso, si Jennifer Lawrence no se le atraviesa en el camino.