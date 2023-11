Jessica Simpson celebró seis años de sobriedad: "Sabía que me permitiría recuperar mi luz"

La actriz y cantante Jessica Simpson realizó una de las publicaciones más especiales en sus redes sociales. Anunció a sus seguidores en Instagram que está cumpliendo seis años sin consumir drogas o bebidas alcohólicas.



Hace varios años, la famosa estadounidense reveló en sus memorias que en un momento difícil de su vida, se refugió en las sustancias psicoactivas, lo que la llevó a desarrollar una adicción a las mismas.

Sin embargo, en el año 2017 la artista decidió dejar de beber y lo registró a través de una fotografía. Seis años después, Jessica Simpson recuerda esa foto en su cuenta de Instagram, señalando que considera "irreconocible" a la versión de sí misma que era antes de ese 1 de noviembre de ese año.

"Esta persona en la madrugada del 1 de noviembre de 2017 es una versión irreconocible de mí misma. Tuve tanto autodescubrimiento que desbloquear y explorar. Sabía que me permitiría recuperar mi luz, mostrar la victoria sobre mi batalla interna de respeto a mí misma, y afrontar este mundo con una claridad perforante", escribió la famosa.

Simpson aseguró que "para hacer esto necesitaba dejar de beber alcohol porque mantuvo mi mente y corazón dando vueltas en la misma dirección y, honestamente, estaba agotada".

Publicidad

Recordó también un poco de lo que vivió en ese momento. "Quería sentir el dolor para poder llevarlo como una insignia de honor. Quería vivir como lo hace un líder y romper los ciclos para avanzar hacia adelante, sin mirar atrás con arrepentimiento y remordimiento por cualquier decisión que haya tomado".



La publicación de Jessica Simpson consiguió más de 700 mil 'me gusta' y cientos de comentarios en los que los más de seis millones de seguidores de la artista celebraron sus logros y aplaudieron la decisión que ha llevado a la famosa a tener un nuevo estilo de vida.

La mujer de 43 años también señaló que durante los últimos años, en medio de su rehabilitación, se dio cuenta de que su adicción no era la causante de sus problemas, sino consecuencia de su falta de "amor propio".

"Hay tanto estigma alrededor de la palabra alcoholismo o la etiqueta de alcohólico. El verdadero trabajo que necesitaba hacer en mi vida era aceptar realmente el fracaso, el dolor, el quebrantamiento y el autosabotaje. La bebida no era el problema. El problema era yo. No me quería a mí misma. No respetaba mi propio poder", aseguró.