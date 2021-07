Jesús Navarro confesó qué es lo que más le va a costar siendo jurado de La Voz Kids 2021

El cantante y compositor mexicano Jesús Navarro llega como un nuevo jurado de La Voz Kids 2021, que se estrenará el próximo miércoles, 21 de julio.

El vocalista de Reik confesó que lo que más le va a costar siendo jurado de la Voz Kids Colombia "es decir que no”.

“Te enamoras de los niños y, cuando toca despedirlos, te rompen el corazón de pronto. Yo solo tenía la experiencia de hacer La Voz adultos y es más difícil”, expresó.

Por otro lado, la cantautora española Natalia Jiménez, otra de las jurados, reveló qué tendrán que hacer los niños para conquistarla.

“Para mí es superimportante que el niño tenga algo con lo que me conecte. No me importa si la voz es increíble, pero no me hace sentir nada. Para mí es muy importante que interpreten bien”, manifestó.

Asimismo, Andrés Cepeda, quien repite como jurado, le dio la bienvenida a sus dos nuevos colegas:

“Recibir y refrescar con este par de talentos es increíble y maravilloso. Hemos hecho un muy buen equipo. La vibra se siente muy bonita”, dijo el cantante colombiano.

El ganador de La Voz Kids 2021 grabará una canción con Universal Music y tendrá estudios universitarios. Los tres finalistas tendrán estudios musicales.