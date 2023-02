Jhon Alex Castaño se accidentó en avioneta en la que viajaba a Paipa, Boyacá

Un susto tremendo tuvo este sábado el cantante Jhon Alex Castaño, de 41 años, quien a través de sus redes sociales contó que sufrió un accidente aterrizando en Paipa, Boyacá, llegando de la ciudad de Pereira.

“Hace una hora estábamos saliendo de Pereira en la avioneta y tuvimos un accidente en el aeropuerto de Paipa”, contó inicialmente.

El artista aseguró que todo se presentó cuando a la avioneta en la que iba se le estalló el tren de aterrizaje del lado derecho, causando que se saliera de la pista.

“Todos estamos bien, los pilotos están bien, pero lo más importante es que esto aquí cada día lo aterriza más en la vida y le enseña que sea lo que sea Dios primero, la familia primero”, manifestó Jhon Alex Castaño.

El cantante aprovechó esta situación para enviar un mensaje de reflexión a sus seguidores.

“Le doy gracias a Dios por este susto, porque a pesar de que llevo casi tres años luchando con una enfermedad y me he mejorado mucho, (sé que) de un momento otro todo se puede apagar”, señaló.

Agregó que “esto no es de fama, no es del que más tenga, esto es del que más tenga a Dios en el corazón y hoy me siento feliz porque sentí que si me hubiera muerto creo que me hubiera derechito para donde mi diosito a acompañarlo”.

Por esa razón dijo que el concierto programado para esta noche “será como el primer concierto de la vida”.

“Hoy supe el mayor tesoro en la vida, estar en paz con Dios. Saber que se ama la familia, los hijos y todos los que nos rodean”, anotó.

Finalmente, agradeció a sus seguidores por todos los mensajes que recibió.

¿Cuál es la enfermedad de Jhon Alex Castaño?

El cantante empezó a presentar problemas de salud relacionados con la tiroides y el azúcar, situación por la cual ha tenido que someterse a dieta estricta y dejar de consumir licor.

“Ya tengo 40 años, a raíz de que quizá me puse a tomar otro tipo de licor, yo nunca tomaba aguardiente, de pronto fue eso, en estos momentos yo estoy en un tratamiento porque se me ha disparado la glándula tiroides, me tengo que cuidar, tengo alterado el tema del azúcar”, contó en su momento el cantante risaraldense.