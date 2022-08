Jhonny Rivera aclara que no está pidiendo dinero para operar a caballo que recién adoptó

Jhonny Rivera ha mostrado su voluntad de hacer todo lo posible para que Valentino, el caballo que adoptó recientemente , sea intervenido quirúrgicamente debido a que tiene una pata rota. Sin embargo, a partir de una publicación que realizó surgieron versiones de que estaba pidiendo dinero para la cirugía, lo que el artista rechazó tajantemente.

“Me tiene muy incómodo este ataque tan berraco, la gente insultándome que porque yo estoy pidiendo plata para operar el caballo. ¿En qué momento he pedido plata para operar el caballo? Yo no he pedido, eso lo voy a hacer con recursos propios y tengo pena también con la gente que de buena manera se ha vinculado”, manifestó el cantante pereirano.

Jhonny Rivera no ocultó su molestia luego de que se malinterpretaran sus palabras.

“Lo que yo dije en un video es que qué bueno que una universidad se vinculara con el proceso de recuperación porque es muy costoso, cada día que pasa tiene un valor y tiene que estar cerca de dos meses el caballo hospitalizado”, afirmó.

El cantante decidió acoger al caballo luego de encontrárselo cuando viajaba al municipio de Bolívar, Cauca. Verlo en tan malas condiciones arrugó su corazón y hasta le ofreció al dueño comprárselo, pero el propietario del caballo, que no contaba con los recursos para operar al animal, decidió regalárselo al intérprete de ‘Soy Soltero’.

Sus fans le manifestaron apoyo e incluso señalaron que si en algún momento él solicitara ayuda, no dudarían en contribuir a la noble causa.