Jhonny Rivera confirma su romance con Jenny López, con quien se lleva 29 años de diferencia

El cantante pereirano Jhonny Rivera ha sido tendencia en los últimos días luego que una joven, identificada como Jenny López, 29 años menor que él, compartiera que tiene una relación amorosa con el artista de música popular. Tras las mediáticas declaraciones, el intérprete de ‘Mi Decisión’ confirmó el romance.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Jhonny Rivera indicó que no deseaba hablar del tema en cuestión.

“Yo cómo voy a pelear con alguien que tiene la razón, ‘es que usted está muy viejo para ella’, ‘que hay una diferencia de edad muy grande’, tiene toda la razón, no puedo discutir nada y no lo puedo normalizar”, mencionó en primera instancia.

El artista de música popular recalcó que una de las razones por las que decidió compartir su relación amorosa fueron los constantes rumores sobre su orientación sexual.

“Yo estaba aburrido con el cuento de que me trataran de gay, yo dije, ¿será qué haciendo pública esta relación esto se acaba? Puede que se acabe, pero ahora me tratan de otras cosas”, agregó.

El artista de 49 años quiso aclarar que, pese a que conoce a la joven desde los 15 años, pues ella hacía parte de su equipo de trabajo, el romance comenzó cuando López ya era mayor de edad, a los 19 años.

Además, Jhonny Rivera manifestó que la situación ha sido difícil para él, indicando que “voy a ver si soy capaz de afrontarlo”.

Para finalizar el video, el intérprete agradeció a quienes lo han apoyado a él y su pareja, a quien destacó como alguien muy talentosa.

“Yo creo que todos los seres humanos necesitamos buscar felicidad, darse una oportunidad en el amor, yo creo que era mi turno”, concluyó.

¿Cómo se conocieron Jhonny Rivera y Jenny López?

En redes sociales la joven empezó relatando lo siguiente: "Yo me dedico desde hace muchos años a la música, desde que era una niña muy chiquita me ha gustado la música. Johnny hace como ocho años, tal vez le pongo yo, vino a una gira de medios en Cali, yo fui como una fan más a pedir una foto y, bueno, todo quedó hasta ahí. Pasaron los años y decidí que quería dedicarme de lleno a la música popular. A mí me contrataron en un pueblo y ese día casualmente yo era la invitada del día sábado y él era el invitado del día domingo".

Jenny mencionó que fueron sus familiares quienes la convencieron de ir ese domingo a ver el show de Jhonny Rivera. Incluso, contactaron al mánager del cantante para que ella lo pudiera conocer personalmente.

"Llegamos allá otra vez y le pedí la foto, él me reconoció y me dijo: 'cantemos Empecemos de cero'. Yo le dije: 'No me la sé'… El caso es que fue un éxito la presentación, desde ahí quedamos en contacto y cuando él venía yo le decía: 'Oye me podrías dar la oportunidad de cantar contigo Empecemos de cero'", agregó la artista.

La mujer señaló que, con el paso del tiempo, Jhonny Rivera le ofreció la oportunidad de trabajar con él. Jenny se convirtió en corista de la agrupación del intérprete de 'Cómo le explico' y ahí nació el amor entre ellos.