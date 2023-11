Jhonny Rivera explicó por qué no presume a Jenny López en sus redes: "Estoy lleno de insultos"

La relación amorosa entre Jhonny Rivera, de 49 años, y Jenny López, de 20, ha causado mucho revuelo entre los seguidores del cantante popular, pero no solo por la diferencia de edad entre ellos, sino porque algunos aseguran que, a pesar de su relación, el artista "presume" más en redes sociales a su exesposa Luz Mery Galeano, la madre de Andy Rivera.

"¿No le incomoda o le da pena presumir a un hombre que presume más a la exmujer que a usted?", le escribieron a la joven de 20 años recientemente en su perfil de Instagram. Ante esto, el cantante decidió explicar en su perfil los motivos por los que no muestra a su actual pareja y defenderse de quienes lo atacan.

Según el artista pereirano, decidió no seguir mostrando a su novia porque cuando lo hace recibe muy malos comentarios. "Soy muy orgulloso de Jenny, la amo y quisiera presumirla, pero ¿qué hago? Cada vez que comparto algo de ella recibo mensajes llenos de insultos", señaló.

Jhonny Rivera detalló que "cualquier cosa que yo suba a las redes voy al DM y está lleno de insultos. Entonces uno evita esos malos ratos". Además, insistió en que su relación con su exesposa Luz Mery Galeano siempre ha sido buena.

"Ninguna de mis ex es enemiga mía y no tendrían por qué serlo", aseguró el artista en su publicación.

Por su parte Jenny López señaló al respecto que "yo no debo incomodarme porque él se lleva bien con todas sus exparejas y me parece genial que tenga una buena relación con ellas".

En historias de su Instagram, la novia de Jhonny Rivera también respondió a un seguidor que le preguntó lo siguiente: "¿Por qué contestas los malos comentarios?".

La artista le contestó a su fanático que ella tiene un carácter fuerte y que, si algo no le gusta, prefiere decirlo. “Sé que muchos me critican por eso o me dicen que no me desgaste, pero realmente creo que nadie tiene el derecho de hacer sentir mal a otra persona”, expresó.

Jenny López dice que tal vez ha soportado algunas malas críticas y hasta se ha acostumbrado. A pesar de eso, afirma que hay muchas personas que reciben comentarios odiosos y que no saben cómo responder, así que piensa en ellos para actuar mejor.