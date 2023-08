Jhonny Rivera explota contra quienes se burlan de enfermedad de su hijo

No han sido días fáciles para el cantante Andy Rivera, quien se recupera en su casa luego de haber tenido que acudir al hospital. Su papá Jhonny Rivera habló de cómo se encuentra el joven artista, que en anteriores ocasiones ha dicho que sufre depresión.

“Está en el proceso, a él ya le dieron salida, está en la casa, pero todavía no puedo decirles si está bien, bien. Está en hospitalización en casa, vamos por muy bien camino, esperamos darles muy buenas noticias pronto”, comentó el cantante pereirano.

Luego de dar este parte de tranquilidad, Jhonny Rivera hizo una reflexión sobre las burlas que se leen a diario en redes sociales contra los demás, incluso hacia su propio hijo, quien atraviesa momentos difíciles.

“Veo redes y me pongo a analizar y pienso toda esa gente que madruga a atacar, a molestar al otro, a burlarse del otro, incluso a burlarse de enfermedades de otro, incluso a alegrarse porque a otro le va mal; dice quién me va a pillar, esto un perfil falso y quién me va a pillar, nadie, puedo hacer y deshacer, hoy le digo gorda a este, le digo narizón a aquel orejón aquel, solamente les digo una cosa que eso cree usted, que nadie se da cuenta y quién lo va a pillar, el destino se lo va a cobrar”, dijo el intérprete de ‘Soy Soltero’.

“Si yo me burlo de alguien hoy, puede que no tenga hijos, pero los voy a tener algún día y nietos, entonces, usted me dirá ‘no, es que yo no pienso tener hijos’, pero tiene mamá, tiene hermanos y bueno, yo creo que nada duele más que se metan con la familia”, aseguró el artista.

Luego el cantante puso un ejemplo jocoso refiriéndose a su mamá, pero recalcó “pasaran los años y ojalá se acuerde de mi mensaje y usted va a decir por qué me atacan mi hija si esto es incómodo”.

“Analicen mi gente porque todo lo cobra la vida con los años porque es mejor ser buena persona. Yo nunca en la vida le he escrito un mensaje feo a nadie, si yo no tengo nada bueno que decir de usted me quedo callado”, afirmó.

Finalmente, manifestó “estoy regañón hoy, pero es que las redes están cansonas. Les dejo esto ahí por si le sirve si no sigan”.

Y es que en los últimos días Jhonny Rivera también ha tenido que afrontar duras críticas por su relación con Jenny López, mucho menor que él.

Vea aquí las declaraciones del artista.