Jhonny Rivera ganó jugoso sorteo gracias a fanática que le cedió el puesto en un supermercado

El cantante de música popular Jhonny Rivera compartió una afortunada situación que vivió mientras realizaba una compra en un supermercado.

El intérprete de 48 años se encontraba mercando en compañía de su madre y, mientras se disponía a pagar, una fanática lo reconoció en la fila del establecimiento.

Entonces, la mujer decidió cederle su puesto al cantante para que pudiera pagar más rápido, ya que ella solo cancelaría una cobija, y terminó dándole la suerte.

Jhonny Rivera aceptó y fue cuando se llevó la grata sorpresa, pues se ganó 2.773.000 pesos en su compra, bajo una dinámica que maneja el supermercado, en la que suele ofrecer diferentes descuentos a los clientes.

El artista registró lo sucedido y lo compartió con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. Incluso, después de lo ocurrido, bromeó con ir a comprar la lotería.

“La señora me reconoció y me dijo pase, me cede el puesto y pasé yo adelante. Me pidió una fotico y cuando pum me gané los 2.773.000 pesos, ¿eso es como increíble no? Insólito”, concluyó.