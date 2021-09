Jhonny Rivera intentó suicidarse, él mismo contó el triste momento por el que pasó

Jhonny Rivera intentó suicidarse, contó el propio artista recientemente a sus seguidores a través de un video que compartió con sus seguidores en redes sociales. Además de revelar los motivos que lo llevaron a tomar la decisión, también hizo una reflexión sentida.

El intérprete de temas como ‘Me dijo un pajarito’ recalcó que por esa época se había separado de su esposa, la mamá de Andy Rivera , y había regresado a la vida de campo “fracasado y totalmente derrotado”.

“Estaba muy mal sentimentalmente y económicamente”, dijo Jhonny.

En medio de un viaje en moto, que realizaba hacia un curso de inseminación de animales, tomó la decisión de quitarse la vida, pues se sentía agobiado. “Yo no sé qué me dio, como un desespero (…) unas ganas de no vivir”.

En ese momento, “yo cogí una moto y la aceleré en una recta y venía un camión. Cuando venía un camión de frente cerré los ojos y me le fui de frente. Yo esperé el golpe y cuando no hubo golpe abro los ojos y no veo nada, solo que el camionero me esquivó”.

Siguió su camino y llegó al lugar donde se capacitaba. Allí, todos veían la noticia de los atentados a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001. Ver cómo las personas se lanzaban por las ventanas de los edificios le dio una nueva percepción de la vida.

“¿Yo por qué estoy eligiendo morir cuando tengo un montón de opciones?”, se preguntó Jhonny Rivera al observar la situación. Decidió entonces llamar a su hermana Julieta, contarle todo y empezar un tratamiento psicológico.

“Si yo hubiera hecho eso me hubiera perdido de todo lo que me ha pasado, tantas cosas bonitas. El que esté pensando en hacer una cosa de esas, piense en que hay tantas cosas por venir que quizá sean muchos mejores de lo que está pasando”, reflexionó Jhonny Rivera.