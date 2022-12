Jhonny Rivera revela si le gustan o no los hombres

Muchos internautas se han mostrado interesados en la vida amorosa de Jhonny Rivera . El cantante de música popular respondió a un interrogante que, al parecer, le han hecho varias veces. El artista usó sus redes sociales para aclarar si le gustan o no los hombres.



Jhonny Rivera aseguró que la pregunta "no me da rabia, pero ya no sé en qué idioma hablar. No me gustan los hombres, me encantan las mujeres". Por otro lado, explicó que no tiene nada en contra de la comunidad LGBTI.

"Me toca responder porque si no se quedan pensando: 'Entonces sí es gay porque ignora la pregunta'. Y no tengo nada en contra de los gais, simplemente que yo no lo soy", puntualizó.