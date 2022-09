Jhonny Rivera se somete a cirugía estética: “No sé con qué aspecto voy a quedar”

Este lunes, el cantante Jhonny Rivera se sometió a una cirugía estética en Bogotá. “Voy rumbo al quirófano, para los que no saben me voy a operar aquí los ojos, eso se llama blefaroplastia”, dijo en sus historias de Instagram antes de camino al procedimiento.

La blefaroplastia es un procedimiento en el que se extirpa el exceso de piel en los parpados con el fin de mejorar la apariencia de esa zona del rostro.

“Me van a quitar estas bolsitas, siempre estoy un poquito nervioso, es normal porque me voy a poner morado, me voy a hinchar y me les voy a perder unos días físicamente porque yo creo que sí les voy a hablar, pero todo depende”, expresó el artista pereirano de 48 años.

Jhonny Rivera aseguró que “no sé con qué aspecto voy a quedar, solo sé que me voy a hinchar. Yo creo que no voy a tener mucho aspecto para mostrar”.

Sin embargo, manifestó que tendrá al tanto a sus fans de cómo le va y también de las noticias de su caballo Valentino, que será operado este jueves.