Jhonny Rivera y Jenny López contaron cómo inició su historia de amor: “Nunca había dado un beso”

Jhonny Rivera y Jenny López, dos cantantes de música popular, han sido tendencia en las últimas semanas luego de compartir con el mundo su relación, en la que el intérprete de ‘Te amo en silencio’ es 29 años mayor que ella. En el programa La Red, de Caracol Televisión, contaron cómo inició su relación.



López narró que “fue un amor que se empezó a dar de manera muy orgánica”, pues se conocieron gracias a que trabajan juntos desde hace varios años.

La joven se unió a la agrupación de Jhonny Rivera hace cinco años y con el pasar del tiempo empezaron a “desarrollar una muy linda amistad”, lo cual también los fortaleció como equipo. Sin pensarlo, se enamoraron.

Al preguntarle a Jenny López si Jhonny Rivera le había coqueteado, ella respondió que “él siempre ha sido demasiado respetuoso y cuando estábamos en el trabajo todo era netamente laboral”.

Debido a la diferencia de edad, Jhonny Rivera dijo que “en mi mente no pasaba que yo le fuera a decir algo a ella porque ella es una niña muy cuidada por sus padres. Siempre viajó con el papá y la mamá, nunca viajó sola. Empezó viajando en el carrito de ellos, no en el bus. Se subía a la tarima, luego al carro de la familia y se la llevaban”.

Publicidad

Rivera afirmó que jamás hablaron, tan solo se cruzaban en las tarimas. Además, tampoco conversaban vía chat porque no compartieron sus números telefónicos.

Cuando Jhonny Rivera empezó a tener sentimientos por Jenny López, él temía cuál iba a ser la reacción de la cantante “porque la diferencia de edad era muy grande y yo decía: ‘Yo no quiero que ella me vea como uy, ese tipo qué, este viejo verde qué’. Pensaba que ella iba a reaccionar mal y nunca me atreví a decirle nada”.



Tomó valor y Jhonny Rivera se acercó a Jenny López

“Un día se dio una conversación y le dije: ‘Señorita, estoy muy enojado porque tú tienes 3 mil seguidores en Instagram y eres bonita, cantas espectacular, tienes mucho carisma y conozco gente que ni siquiera canta y tiene 20 o 30 mil seguidores. Necesito que te pongas juiciosa con las redes’”, narró Rivera.

Al darle algunos consejos para manejar sus redes sociales y ver que no subía de seguidores, planeó una estrategia para lograr conseguirle 10 mil seguidores, pero esta no funcionó.

Publicidad

Al López creer que era imposible subir en tan poco tiempo de seguidores, hicieron una apuesta: darse un beso.

Rivera llamó al infliencer La Liendra para que le ayudara con su estrategia. Sin imaginarlo, en un lapso de dos horas, López contaba con 12 mil seguidores en Instagram.

Jenny López debió pagar la apuesta que hizo con Jhonny Rivera

“Se llegó el fin de semana y viajamos juntos para el sur del país porque teníamos una presentación y pues como yo siempre viajaba con mis papás y me cuidaban mucho, era muy complicado que se diera la oportunidad del beso”, relató López.

Pero aquel día se dieron su primer beso “rebotado”, como lo categorizó Rivera.

Publicidad

Jhonny Rivera le reclamó a Jenny López que lo “tumbó” con el beso, pero ella le reveló los dos motivos por los que solo le dio un pico: “Primero, estaba nerviosa y, segundo, yo nunca había dado un beso”.

Tras seguir conversando y demás, Jhonny Rivera y Jenny López terminaron enamorándose. Ahora, llevan un poco más de un año de relación. Aún no sabe qué les depara el destino, tan solo desean permanecer juntos y seguir creciendo en la industria musical.