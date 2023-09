Jhonny Rivera y Jenny López le dan la bienvenida a nuevo integrante: "No le faltará amor"

Jhonny Rivera y Jenny López han dejado claro el fuerte amor que se tienen y, pese a las críticas que han recibido por su diferencia de edad, se han convertido en una de las parejas más queridas de la farándula colombiana.



El cantante de música popular sorprendió a su novia con un tierno detalle de amor y amistad. El gesto quedó en un video que Jhonny Rivera compartió en sus redes sociales. En las imágenes aparece el artista con una caja grande sobre una cama y decorada por globos con helio. “Mira tu regalo de amor, ven pues, pero es que no soy capaz de tenerlo”, le dijo el intérprete de ‘El intenso’ a su pareja.

Momentos después, se observa a Jenny abriendo el obsequio y se percata que se trata de un perrito. La joven empieza a saltar de felicidad y posteriormente abraza a Jhonny Rivera. También se le ve derramar unas cuántas lágrimas.

“¡Te amo! Muchas gracias por hacerme tannn feliz 😍 A esa perrita no le va a faltar amor 😍😍😍”, escribió Jenny en su cuenta de Instagram.

Por supuesto, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. “La edad no tiene nada que ver cuando el amor es de verdad 😍 Son muy bellos”, “Qué lindo detalle y qué amor tan bonito, la gente siempre será envidiosa, no sé qué tienen en contra de las relaciones con diferencias en edad” y “Los detalles que enamoran y te hacen sentir que eres especial aquí en este paso por la vida 🥰🤍✨”, fueron algunas reacciones.



Jhonny Rivera y Jenny López contaron cómo inició su historia de amor

Jenny narró que “fue un amor que se empezó a dar de manera muy orgánica”, pues se conocieron gracias a que trabajan juntos desde hace varios años.

Publicidad

La joven se unió a la agrupación de Jhonny Rivera hace cinco años y con el pasar del tiempo empezaron a “desarrollar una muy linda amistad”, lo cual también los fortaleció como equipo. Sin pensarlo, se enamoraron.



Al preguntarle a Jenny López si Jhonny Rivera le había coqueteado, ella respondió que “él siempre ha sido demasiado respetuoso y cuando estábamos en el trabajo todo era netamente laboral”.

Debido a la diferencia de edad, Jhonny Rivera dijo que “en mi mente no pasaba que yo le fuera a decir algo a ella porque ella es una niña muy cuidada por sus padres. Siempre viajó con el papá y la mamá, nunca viajó sola. Empezó viajando en el carrito de ellos, no en el bus. Se subía a la tarima, luego al carro de la familia y se la llevaban”.