Jim Velásquez confiesa cómo lo flechó Alina Lozano: “Quedé enamoradísimo”

Este viernes estuvieron en Día a Día, programa del Canal Caracol, los actores Alina Lozano y Jim Velásquez. Los artistas tienen una relación muy mediática, pues ella es mayor que él unos 30 años. Recientemente, el joven le pidió matrimonio.

La pareja se conoce de años atrás , pues Alina Lozano fue representante del actor.

“Yo conocí a Alina porque mi tío es uno de los mejores amigos de ella. Ella iba a abrir un grupo de actores hace unos años, yo había empezado a estudiar actuación, entonces mi tío dijo: ‘Te voy a presentar con ella a ver si te empieza a representar’. Fui a la casa de ella, nos vimos, yo ya la había visto, pues toda la vida había crecido con ella”, contó Jim.

¿Cómo se enamoraron Alina Lozano y Jim Velásquez?

La pareja aseguró que tienen dos versiones sobre el inicio de su relación, la cual ajusta un año y dos meses. Según el joven, quedó flechado por la actriz desde un primer momento.

“Era una mujer que me parecía muy hermosa, cuando la vi en persona vi su forma de ser, quedé enamoradísimo. Ella dice que no, pero yo siento que ella tuvo la misma química conmigo. Ella empezó a representarme, ahí seguimos. Cuando yo cumplí 18 años y le mostré la cédula, ella se enamoró de mí”, manifestó.

Sin embargo, para Alina Lozano las cosas empezaron de forma diferente. “Esa versión tan romántica que él da no es por lo menos de mi parte. Para mí la relación salió del trabajo y de lo que hicimos y de lo que propusimos”, explicó la actriz, recordada por su personaje de Nidia Pacheco en ‘Pedro, el escamoso’.

Incluso, confesó que no es la primera vez que tiene una relación con alguien más joven. “Cuando estaba haciendo ‘Pedro, el escamoso’, tuve una relación con un joven y es la relación más larga que he tenido, siete años duré con él”, dijo Lozano.

Por sugerencia de Jim Velásquez, la actriz incursionó en las redes recreando precisamente escenas de pareja junto a él y la realidad superó la ficción.

“Empezamos primero haciendo de mamá e hijo. Entonces, yo le dije: ‘No me parece tan chévere, hagamos algo más loco, hagamos de pareja’. Nos fue superbién”, contó la actriz.

Luego de lograr un gran éxito con sus videos, Jim se apartó un mes de Alina Lozano sin explicación. Cuando volvieron a encontrarse, el joven le hizo una sorpresiva confesión.

“Me dijo que él estaba teniendo sentimientos”, aseguró la artista. Esa fue la razón por la que el joven se había alejado de la actriz. “Yo realmente fui práctica, le dije: ‘No tengo ni idea, me sorprende mucho lo que me dices, lo que sí te digo es miremos a ver qué pasa’”.

En ese momento, Alina Lozano pensó: “Voy a ver si realmente yo siento algo por él, me gusta, y pues quedó muy concreto el tema. Yo después le dije: ‘Mira, ¿qué vamos a hacer?, pues yo no soy una mujer de muchas relaciones y tampoco soy de historias como de una noche, no me gusta, a mí me gusta compartir con la persona como lo hemos venido haciendo hace muchos años'. Entonces, le dije: ¿qué quieres tú?’”.

“Me dijo: ‘No, no, yo quiero que estemos juntos, yo quiero que seamos pareja’; yo le dije: ‘Tú entiendes que hacemos contenido de pareja y que yo no me voy a poner a fingir nada, o sea, si la relación sale pública, sale púbica y yo no tengo nada que esconder y nada que defender. ¿Tú como te sientes?'. Y él me dijo: ‘Yo me siento bien’, y por eso lo hacemos”, puntualizó Alina.

Finalmente, la actriz señaló: “También yo siento que me gusta lo público, en el sentido de que se devalúa mucho a la mujer por la edad, entonces una mujer por la edad ya no tiene la pasión, cómo se le ocurre que se va a enamorar de un muchacho, hay un mundo de estigmas”.