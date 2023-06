Jim Velásquez exigió respeto a los internautas que criticaron cirugías de Alina Lozano

A través de sus redes sociales, Jim Velásquez pidió respeto por su prometida, Alina Lozano, teniendo en cuenta que la actriz ha recibido un sinnúmero de críticas producto de los procedimientos estéticos a los que se sometió. Cabe aclarar que estas cirugías son un regalo del joven para su futuro matrimonio.



Jim Velásquez empezó diciendo lo siguiente: "Quiero exigir respeto. La verdad, estamos muy cansados con Alina por todos los comentarios que estamos recibiendo en redes sociales, por los retoquitos que se hizo, que quiere reciclar juventud, que quiere parecer de 20, que está exagerando con todo lo que está haciendo. Y les quiero decir que si nosotros decidimos hacer nuestros retoquitos fue pensando precisamente en la naturalidad, en que ella se sintiera bien con su edad".

Agregó: "Fueron cosas muy sencillas, fueron cosas muy naturales, así que les pedimos que por favor respeten y que no se metan en lo que no les importa. Estamos cansados y ya no vamos a soportar un solo comentario más, así que, por favor, respeten".

Al parecer, Jim Velásquez agregó una pizca de humor en su video, pues al final de la grabación apareció Alina Lozano caminando con gigantes implantes en sus glúteos.

Alina Lozano, muy reconocida por su papel de Nidia Pacheco en la serie de Caracol Televisión Pedro, el escamoso, les dio a conocer a sus seguidores que las cirugías fueron exitosas por medio de un video en lo que sería una puesta en escena junto con su prometido y en el que se observa su salida de la clínica en la que fue intervenida.

"Chao, doctor, lo amo, lo amo. Sacó la otra que hay en mí. Quiero irme a rumbiar esta noche, vamos para la playa… vamos a tener una noche de pasión… Qué reposo ni que nada, no ves que yo quedé como de 15... Yo soy una geisha, vámonos para Japón a hacer contenido", aseguró de manera muy efusiva Alina en el video.

En medio de la emoción de la actriz, Jim Velásquez trataba de calmarla, le decía que debía irse a reposar y daba a entender que esa actitud alborotada era producto de la anestesia. “Mira como quedé de divina, quedé de 15… Amor, hagamos cositas ya”, añadió Alina mientras se disponía a ingresar a su vehículo para retirarse del lugar con destino a casa.

Alina Lozano fue intervenida quirúrgicamente por el cirujano plástico Felipe González, quien también se pronunció a través de sus redes sociales, donde emitió un comunicado y dio un “parte positivo de los procedimientos estéticos” que le realizó a la artista de 54 años.

“Me complace informar a toda la opinión pública y medios de comunicación que en las últimas horas fue intervenida con éxito de múltiples procedimientos estéticos, nuestra querida actriz colombiana Alina Lozano Acosta”, reza el documento.