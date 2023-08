Jim Velásquez hace picantes confesiones sobre Alina Lozano: "Yo con ella empecé a..."

Alina Lozano y Jim Velásquez fueron invitados a The Suso's Show este domingo, 27 de agosto. La pareja le contó al anfitrión del programa de Caracol Televisión y a los televidentes algunos detalles de su relación, que ha sido objeto de aplausos y críticas. Incluso, muchos todavía se preguntan si su romance es real o solo estrategia de marketing.



La primera en hablar fue Alina, quien explicó que Jim ha sido una de las personas que más la ha apoyado en sus momentos difíciles, razón por la que poco a poco empezó a tener sentimientos por él.

Pero quien se llevó la atención del público fue el creador de contenido, pues hizo unas "picantes confesiones" sobre la actriz de 'Pedro, el escamoso'. "Yo siempre había sentido cosas por Alina y apenas empezamos a hacer contenido de pareja, fue inevitable sentir más cosas. El cuerpo reacciona, yo soy de carne. Yo con Alina empecé a sentir el peluche. Cuando uno está iniciando, las ganas lo dominan", dijo.

Ante el comentario, Alina quedó asombrada y enseguida le reclamó: "¿Y eso qué significa exactamente? ¿Qué frase es esa". "Amor, pues que yo no me podía controlar contigo", respondió Jim Velásquez.

El joven también reveló que es muy celoso y que hubo un momento en el que la mujer de 54 años empezó a grabar contenidos con otras personas y esto le afectó, a tal grado que se alejó de las redes sociales por un mes.



Pese a que Alina Lozano y Jim Velásquez confirmaron semanas atrás que terminaron su supuesta relación, en el programa de Caracol Televisión se les vio muy cariñosos. El presunto romance de la pareja sigue siendo un misterio y a su vez objeto de críticas.

¿Alina Lozano y Jim Velásquez siguen juntos?

Por otro lado, días atrás, Alina Lozano reveló en sus historias de Instagram que le han llegado pretendientes. La artista enfatizó que no está preparada para otra relación.

"Alguien que me explique qué es este fenómeno que parece acompañar a las personas cuando han terminado una relación, y es que aparecen pretendientes nuevos o reaparecen pretendientes antiguos y manifiestan su gran interés de retomar algún tipo de relación al saber que tú estás libre", explicó Alina.



No obstante, recalcó que no está de acuerdo con ello. "No me parece. El peor momento para que aparezca alguien en mi vida es este, porque yo estoy en pleno duelo y yo soy de las que hace su duelo. Yo soy de las que extraña, siente nostalgia y atraviesa su duelo. Así que no, queridos, no estoy disponible", puntualizó.