Jim Velásquez quiere luchar por el amor de Alina Lozano: ¿tendrán una relación abierta?

Hace un par de días, Alina Lozano, actriz de Pedro, el escamoso, anunció que se separaría de manera definitiva de su pareja, Jim Velázquez, alegando que los problemas dentro de la relación la habían hecho dar un paso al lado. Sin embargo, el creador de contenido parece no rendirse y volvió a ella pidiéndole una segunda oportunidad.



Mediante un live de Facebook, el joven de 23 años explicó que la situación era rara, pero deseaba pedirle un nuevo chance a su exnovia, de 54. "En este momento de la vida yo siento que no quiero esperar, y yo sé que va a ser un proceso, pero quiero luchar por ella", comentó el influenciador.

Añadió: "Siento un montón de ganas porque esto vuelva a surgir y han sido días demasiado difíciles, pero ya también siento que estoy renovado".

Al momento de la ruptura, Alina Lozano confesó que el deterioro de la comunicación entre ambos fue uno de los motivos del quiebre de su vínculo , exacerbado por un video donde el creador de contenido sale con una de sus exnovias sin su conocimiento. Señaló que esto le pareció una falta de respeto con ella y fue la gota que rebasó el vaso.

Así mismo, aseguró también estar agotada "de la insultadera, del tema mediático", diciendo que no puede alejarse de las redes porque es una de sus fuentes de ingreso actuales.

Velázquez admitió que ha cometido errores y que tiene mucho por cambiar, pero considera que lo más importante es el querer comenzar a mejorar.

“Yo amo a Alina completamente y la quiero en mi vida, entonces voy a luchar por ella. Por mi parte, voy a estar detrás de ella, con calma, siendo muy respetuoso con su proceso”, comentó.

En el momento del anuncio, el creador de contenido se encontraba en Medellín, por lo cual viajó a Bogotá para buscarla.

En un video posterior, los antiguos novios salieron confirmando que habían pasado la noche juntos conversando sobre el fin de su relación. En este, Alina Lozano confesó que Jim Velásquez le había hecho una propuesta que le había gustado.

"Que no me enredara yo con esos temas de compromisos, matrimonio, que fuera más mente abierta, una mujer libre, y ¿saben qué? Tiene toda la razón", expresó la actriz, admitiendo que en muchas ocasiones había sido mojigata y que el planteamiento de ser simplemente amantes le encantaba.

"Yo le hago, pero si aparece otro joven que me guste no estoy con ese joven y contigo (...) Una relación estable es como tediosa y yo ya no estoy para eso, entonces te doy el estatus de colágeno", concluyó.