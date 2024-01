Jim Velásquez sorprendió a Alina Lozano con arriesgado regalo de cumpleaños

Alina Lozano y Jim Velásquez son una de las parejas más polémicas de la farándula colombiana. En medio de las dudas sobre la veracidad de su matrimonio, los actores celebraron el cumpleaños número 55 de Lozano de una particular manera.



Alina Lozano cumplió 55 años en los primeros días de enero y Jim Velásquez mostró en sus historias de Instagram la manera en la que decidió sorprender a su ahora esposa, 30 años mayor que él.

"Amigos, empezó la celebración del cumpleaños de Alina", anunció el actor de 24 años en sus redes sociales. La pareja se movilizaba en un vehículo, pero tras varios minutos de camino, Alina Lozano reconoció que estaba "aburrida" porque no sabía hacia dónde la estaban llevando.

Jim Velásquez no quiso arruinar la sorpresa que le tenía preparada a su esposa, pero sí le dio un anticipo de lo que iban a experimentar juntos. "Estén pendientes porque ya se van a dar cuenta de qué es, pero les voy a dar un adelanto. Amor, vas a sentir mucha adrenalina".



Al escuchar eso, la actriz, recordada por su actuación en la famosa telenovela Pedro, el escamoso, le anticipó al joven actor que no estaba interesada en actividades de riesgo. "Yo no me voy a subir a una bicicleta, yo no voy a hacer ninguna de esas experiencias, no voy a hacer eso", aseguró.

Tal y como lo anticipó la actriz, la sorpresa de cumpleaños que Jim Velásquez le preparó era una experiencia bastante riesgosa: iban a hacer parapente. Se trata de una actividad extrema en la que las personas se lanzan desde una pendiente con un paracaídas para realizar un descenso controlado.

Publicidad

Aunque no mostraron en ningún momento la actividad, tuvieron que esperar un rato porque el viento era muy fuerte y les impidió realizar la experiencia. Sin embargo, se desconoce si después de esperar un rato lograron hacer parapente.