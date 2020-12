Jin, de BTS, lanza canción y revela que se ha sentido agobiado

Jin, integrante de la banda surcoreana BTS, lanzó una canción como solista este jueves, un día antes de su cumpleaños número 28. Se trata de ‘Abyss’, en la que, según una carta a sus fans, transmite algunas emociones que ha experimentado recientemente.

En una emotiva misiva, Jin comentó que las últimas semanas no han sido fáciles y se ha sentido agobiado, en parte, por el éxito de su agrupación. Sin embargo, no le gustaba compartirlo con sus seguidores en sus acciones diarias, pero “estaría bien mostrárselo a través de la música”.

“En realidad estuve muy agotado recientemente, pero creo que fue por tener muchos pensamientos sobre mí. Ocupé el #1 en Billboard Hot 100 y recibí felicitaciones de muchas personas, pero me preguntaba si merecía recibir tales cosas”, escribió.

Por ello contó que, aunque “quise dejar todas las cosas”, recibió asesoría de Bang PD, fundador y codirector de la compañía de K-pop Big Hit Entertainment, quien le sugirió expresar sus sentimientos por medio de la música.

“Respondí que no tenía la confianza para hacerlo bien, que me preocupaba que el resultado final no fuera bueno y que ya estaba en un nivel en el que esas cosas no serían aceptables, pero Bang PD que dijo esas cosas no eran importantes”, confesó.

Entonces, conoció al compositor Kye Beomju, a quien le habló de sus preocupaciones y “él pudo hacer una pista que expresara” lo que quería decir.

Así nació ‘Abyss’, “una especie de canción deprimente que no corresponde a un cumpleaños, pero pensé que sería más incómodo lanzarla en un día que no era”.

Carta de jin para abyss 💜✨💜 lo amo ❣️ ❣️ pic.twitter.com/aTcogqOSJo — J-hope ✨ᴮᴱ🖤🖤✨(^o^) (@LALISA0210182) December 3, 2020

Los fandom enloquecieron con el estreno de ‘Abyss’, que ya tiene más de 2 millones de vistas.

Este nuevo tema de Kim Seokjin, más conocido por su nombre artístico, llega a solo días de que BTS publique su quinto LP, titulado BE.

[ #OURMOONJIN] 03-12-2020



Hola ARMY queremos compartir con ustedes la letra en español de #Abyss el pequeño regalo que Jin nos ha dado en su cumpleaños, ademas un pequeño mensaje para nosotros. #HAPPYJINDAY @BTS_twt 🐹💜



Cr PanamaBTS pic.twitter.com/knvTHnnMXp — BTS Panamá🇵🇦 (@PanamaBts) December 3, 2020

Cabe recordar que hace unos días el Parlamento de Corea del Sur aprobó un proyecto de ley que permitirá que artistas de K-pop con reconocimiento mundial, como BTS, aplacen su servicio militar obligatorio hasta los 30.