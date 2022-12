JLo, Pitbull y Claudia Leitte encendieron la fiesta en el Arena Corinthians

Vestidos de los colores nacionales de Brasil verde y amarillo, Jennifer Lopez y Pitbull interpretaron el himno oficial de la Copa del Mundo previo al partido inaugural del torneo.

Un abarrotado estadio Itaquerao aclamó a las estrellas de origen puertorriqueño y cubano, que cantaron la canción oficial del Mundial, "We Are One (Olé Olé)" (Somos Uno) junto con la intérprete brasileña Claudia Leitte.

La participación de JLo estuvo en duda hasta el marte s, cuando la cantante confirmó que viajará a Brasil para la ceremonia inaugural.



Antes de iniciar su presentación, Pitbull animó a sus seguidores en Twitter con una foto en la que lucía muy alegre, en compañía de Jennifer Lopez y Claudia Leitte.



We Are One @JLo @ClaudiaLeitte @FIFAcom #dale pic.twitter.com/aJ31cJWfeK — Pitbull (@pitbull) junio 12, 2014