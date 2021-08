José, el nuevo álbum de J Balvin, será lanzado el 10 de septiembre

J Balvin , uno de los músicos de reguetón más populares del momento, ha puesto fecha y nombre a su nuevo trabajo, 'Jose', que verá la luz el próximo 10 de septiembre.

El artista colombiano también desvela hoy la imagen que acompañará este nuevo trabajo y publica un nuevo sencillo, 'Perra', junto a la rapera dominicana Tokischa, cuyo videoclip llegará pronto, según ha señalado el artista en Instagram.

El título del nuevo trabajo hace referencia al nombre de pila del cantante, que se llama José Álvaro Osorio Balvin. En la imagen que ilustrará el disco se le puede ver con gafas coloridas con el lema 'Happy to see you' (Feliz de verte).

'Jose', que está ya disponible en preventa, es el quinto álbum del artista colombiano tras “Colores” (2020), Oasis (2019), Vibras (2018), “Energía” (2016) y “La familia” (2013).