Joana Sanz, ex de Dani Alves, lo visitó en la cárcel: ¿de qué hablaron?

Joana Sanz confirmó a mediados de marzo que decidió separarse de Dani Alves, futbolista acusado de abusar de una mujer en una discoteca de Barcelona el pasado mes de diciembre, y desde entonces los rumores acerca de su divorcio no han dejado de sonar.



Se conoció que Joana Sanz visitó el pasado domingo, 26 de marzo, a su ex Dani Alves en la cárcel, donde se encuentra recluido en medio de la investigación, y se rumoró que estaba allí ultimando detalles económicos para lo que sería la separación.

Sin embargo, en una entrevista con la periodista Leticia Requejo para El Programa de Ana Rosa, Joana Sanz le salió al paso a todos los comentarios y abrió su corazón para hablar de los difíciles momentos que estaba enfrentando.

En la conversación, la modelo fue tajante al afirmar que no tienen "absolutamente nada que hablar de dinero".

"Porque Dani y yo tenemos separación de bienes, no tenemos nada en común", enfatizó.

Igualmente, puntualizó que la única vez que hablaron de dinero "fue al inicio de toda esta situación".

"Yo estaba agobiada y a través de su abogado le pedí que me gestionara un apartamento en París a donde me iba a trabajar", afirmó.

Al cerrar este tema, Joana Sanz dejó en claro que sabe el momento por el que está pasando Dani Alves y que "siempre que pueda" lo va a "ir a ver para saber cómo está, cómo se encuentra y saber de él. Es una situación muy complicada". "Yo no lo voy a juzgar, para eso está la justicia", anotó.

Sobre ella, se limitó a decir que está "saliendo adelante". Dani Alves y Joana Sanz se casaron en la primavera de 2016.

La carta de Joana Sanz

Joana Sanz publicó en sus redes sociales una carta, escrita con su puño y letra, para confirmar la ruptura con Dani Alves.

"Desde pequeña escribo mis sentimientos para expresarme, supongo que por ser hija única. Sea por lo que sea, me hace bien. Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso. Han sido meses horribles, no los más duros de mi vida, porque he enfrentado muchas tormentas, pero sí que muy oscuros y dolorosos. La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de 'por qué' sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que, ante mis ojos, era perfecta. Siempre estuvo cuando más le necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos", expresó Joana Sanz.

Añadió: "Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo, y joder, sí, soy increíble. Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana. Tan humana que, a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma".