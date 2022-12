Joaquin Phoenix

Una compleja personalidad que no ha temido criticar a la Academia y su parafernalia no le han impedido que esta aplauda su papel como Freddie, con una nominación.

Imposible no ver la calidad de su apabullante interpretación, pero seguramente ni a él mismo le interesa llevarse la estatuilla en una noche reservada para Daniel Day-Lewis.

El mismo Phoenix en el discurso escrito que envió para recibir el premio de los Critic Choice, que dijo no merecer, apuntó "Posdata. Hay un actor de alto vuelo que regresa y que se llama Daniel y está en una película de nombre Lincoln. Deberían revisar".