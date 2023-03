Johanna Cure, primera actriz colombiana en actuar en la serie estadounidense Grey's Anatomy

Johanna Cure es la actriz colombiana que se dio a conocer en producciones de Caracol Televisión como ‘Amor de Carnaval’ y ‘Polvo Carnavalero’. Ahora se abre paso en series estadounidenses como la muy reconocida 'Grey's Anatomy'.

Johanna Cure se dio a conocer en el 2001 cuando representó al departamento del Atlántico en el Reinado Nacional de Belleza. Luego dio el salto a la actuación en producciones como ‘Tierra de cantores’, en la que le dio vida a Mercedes, ‘la Mencha’.

Asimismo, los televidentes la vieron como Vanessa Donado en ‘Amor de carnaval’ y como Elizabeth Abuabara en ‘Polvo Carnavalero’.

Soñando en grande, Johanna Cure se mudó hace 20 años a los Estados Unidos , donde ha logrado papeles en series como ‘FBI: los más buscados" y ‘Boos & Woes’. Precisamente se convirtió en la primera actriz colombiana en hacer parte de la aclamada serie ‘Grey’s Anatomy’, que actualmente graba su temporada 19.

"Natalia, una paciente que sufre de cáncer de esófago, tiene también como una historia de por medio que es cómo, sobre todo en la cultura americana, es tan difícil y tan costoso un seguro médico", declaró Johanna Cure.

Son dos capítulos en los que interactúa con el querido doctor Webber, interpretado por James Pikens, las doctoras Maggie Pierce, Amelia Sheperd y el actor Kevin Mckidd, quien le da vida al doctor Owen Hunt y que además dirige algunos episodios de la serie.

“Es algo que lo ves tan inalcanzable, ves a todos los personajes, los endiosas y luego los ves en persona, trabajas con ellos y te das cuenta de que son igual que tú. El estudio, como tal, no es muy diferente a un estudio de Colombia a nivel de hospital, pero los equipos de trabajo, tienen maniquís muy realistas. No es tan limitado como antes, obviamente, llega mucho más talento a querer tener esa misma oportunidad, entones no es fácil, por eso me siento bendecida y afortunada”, agregó Johanna Cure.

Dedicación, pasión y sobre todo paciencia son los consejos de Johanna Cure para quienes quieren seguir el camino de la actuación.

