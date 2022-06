Johanna Fadul reveló que fue víctima de acoso callejero: un hombre le mostró sus partes íntimas

Mediante sus historias de Instagram, la actriz Johanna Fadul reveló la incómoda experiencia que vivió en la calle. Según relató la esposa de Juanse Quintero, ella fue víctima de acoso por parte de un hombre que le mostró sus partes íntimas en plena vía.

"Yo vi que tenía como un cinturón café y eso como que sí, pero como que no y volteé a mirar y mari#@, tenía el hijue#$@ pito por fuera... Ay, perdón, pero es que me dio de todo", dijo Johanna Fadul.

La actriz comentó que trató de evadir al sujeto, sin embargo, este la tomó del codo. "Lo tiene afuera y yo lo que hago es evitarlo y este me coge el codo. Claro, yo me solté y empecé a gritar como loca y justo en ese momento no había nadie, no pasó un carro, nada. Yo le dije hasta de qué se iba a morir y de ahí pa abajo todo lo que ustedes se puedan imaginar", añadió.

Johanna Fadul concluyó agradeciendo que la situación no pasó a mayores, pero sí fue un gran susto el que se llevó. "Bendito Dios no paso nada más, pero uno sí termina mal. Muy fuerte porque sé que a muchas personas nos ha pasado lo mismo", concluyó.

