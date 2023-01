Johanna Ortiz se convierte en la primera latina en lanzar colección con H&M

La multinacional sueca ha informado al mundo de la moda que su nueva colaboración será con la caleña, quien creó prendas “con ritmo propio”.

“Si no sabes el lugar de origen de Johanna Ortiz, te adelantamos que es conocido por la salsa como género musical, plasmado en sus dinámicos diseños. Dramáticos, seductores y extravagantes, los vestidos de Johanna Ortiz son ese tipo de prenda que querrás ponerte y empezar a bailar. Tienen ritmo propio y hacen que quien los luce siga sus pasos”, dice la firma en el anuncio de su nueva colección.



Además explica el recorrido que la diseñadora colombiana ha tenido en el mundo de la alta costura: “No solo los amantes de la moda sentirán el ritmo de la colección de Ortiz. La irresistible diversión y energía que caracteriza el trabajo de la diseñadora colombiana hace que las mujeres con más poder del mundo se rindan a su encanto. Michelle Obama apostó por Johanna Ortiz en la presentación de su libro, y personajes como Lady Gaga, Beyoncé, Alexa Chung o Jessica Biel incluyen los diseños de Ortiz como imprescindibles en las fiestas. Olivia Palermo elige a Ortiz para definir su agenda de estilo, y al presentar un look para la boda de Jennifer Lawrence, Sienna Miller eligió a Johanna Ortiz como su favorita”.

“Me entusiasma el hecho de transmitir una parte de mi diseño y una parte de Colombia, y llegar a un nuevo público femenino. Creo que es muy gratificante. Intentamos diseñar a imagen de lo que más me gusta en mis colecciones, no solo en base a estampados, sino también a siluetas. Me encantan los vestidos, me apasionan los vestidos de flores con los pies descalzos; y quiero que la mujer disfrute al lucir mis diseños", señaló Ortiz a H&M.

La colección se lanzará desde el próximo 3 de diciembre en todas las tiendas a nivel mundial de la cadena.