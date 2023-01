‘Joker’ lidera las nominaciones a los premios Óscar 2020

Obtuvo 11 postulaciones, incluida mejor película y mejor actor para Joaquin Phoenix, categoría en la que compite por primera vez Antonio Banderas.

‘El irlandés’, ‘1917’ y ‘Érase una vez en Hollywood’ le siguen con 10 nominaciones.

Los premios se entregarán el próximo 9 de febrero.



Nominados a los Óscar 2020

Mejor actriz de reparto

Laura Dern, ‘Historia de un matrimonio’

Scarlett Johansson, ‘Jojo Rabbit’

Florence Pugh, ‘Mujercitas

Margot Robbie, ‘Bombshell’

Kathy Bates, ‘Richard Jewell’



Mejor actor de reparto

Tom Hanks, ‘Un buen día en el vecindario’

Anthony Hopkins, ‘Los dos papas’

Al Pacino, ‘El irlandés’

Joe Pesci, ‘El irlandés’

Brad Pitt, ‘Érase una vez en Hollywood’



Mejor película animada

‘Cómo entrenar a tu dragón 3’

‘Perdí mi cuerpo’

‘Klaus’

‘Missing Link’

‘Toy Story 4’



Mejor documental

‘Al filo de la democracia’

‘American Factory’

‘The Cave’

‘For Sama’

‘Honeyland’



Mejor guion original

‘Entre navajas y secretos’, Rian Johnson

‘Historia de un matrimonio’, Noah Baumbach

‘1917’, Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns

‘Érase una vez en Hollywood’, Quentin Tarantino

‘Parásito’, Bong Joon-ho, Han Jin-won



Mejor guion adaptado

‘El irlandés’, Steven Zaillian

‘Jojo Rabbit’, Taika Waititi

‘Guasón’, Todd Phillips, Scott Silver

‘Mujercitas’, Greta Gerwig

‘Los dos papas’, Anthony McCarten



Mejor fotografía

‘El irlandés’, Rodrigo Prieto

‘Guasón’, Lawrence Sher

‘El faro’, Jarin Blaschke

‘1917’, Roger Deakins

‘Érase una vez en Hollywood’, Robert Richardson



Mejor banda sonora

‘Guasón’, Hildur Gudnadottir

‘Mujercitas’, Alexandre Desplat

‘Historia de un matrimonio’, Randy Newman

‘1917’ - Thomas Newman

‘Star Wars: El ascenso de Skywalker’, John Williams



Mejor canción original

I Can't Let You Throw Yourself Away, ‘Toy Story 4’

(I'm Gonna) Love Me Again, de ‘Rocketman’

I'm Standing With You, de ‘Breakthrough’

Into The Unknown, de ‘Frozen II’

Stand Up, de ‘Harriet’



Mejor película en lengua extranjera

‘Corpus Christi’, Polonia

‘Honeyland’, Macedonia del Norte

‘Les Miserables’, Francia

‘Dolor y Gloria’, España

‘Parásito’, Corea del Sur



Mejor actor

Antonio Banderas, ‘Dolor y Gloria’

Leonardo DiCaprio, ‘Érase una vez en Hollywood’

Adam Driver, ‘Historia de un matrimonio’

Joaquin Phoenix, ‘Joker’

Jonathan Pryce, ‘Los dos papas’



Mejor actriz

Cynthia Erivo, ‘Harriet’

Scarlett Johansson, ‘Historia de un matrimonio’

Saoirse Ronan, ‘Mujercitas’

Charlize Theron, ‘El escándalo’

Rene Zellweger, ‘Judy’



Mejor director

Bong Joon-ho, ‘Parásito’

Todd Phillips, ‘Joker’

Sam Mendes, ‘1917’

Martin Scorsese, ‘El irlandés’

Quentin Tarantino, ‘Érase una vez en Hollywood’



Mejor película

‘1917’

‘Ford v Ferrari’

‘El irlandés’

‘Jojo Rabbit’

‘Joker’

‘Mujercita’

‘Historia de un matrimonio’

‘Érase una vez en Hollywood’

‘Parásito’