Jonas Brothers anuncian concierto en Colombia: se presentarán en Bogotá en 2024

Después de 13 años, los Jonas Brothers volverán a Colombia con su gira mundial llamada The Tour. La banda de hermanos estadounidense anunció que pasará por Latinoamérica en la primera mitad del 2024 y Bogotá hace parte del recorrido. Nick, Joe y Kevin Jonas se presentarán en el Movistar Arena de la capital el 19 de abril del 2024.

“¡Celebrando 5 discos y cada uno de sus hits! Llegan al Movistar Arena de Bogotá el 19 de abril. Preventa exclusiva para clientes Aval desde el 14 de diciembre y entradas para público general 16 de diciembre en www.tuboleta.com”, anunció este 13 de diciembre Páramo, la promotora que los trae al país.

Los tiempos son cortos, por lo que la venta de boletas empezará casi de inmediato. Los tiempos anunciados son los siguientes:



Preventa Movistar: 13 de diciembre a las 12m

Preventa Aval: 14 de diciembre

Venta general

En cuanto a boletas y precios, hay 7 localidades para ver a los Jonas Brothers. Cada persona puede decir a cuál localidad ir dependiendo de su presupuesto. Para tomar una mejor decisión, puede visitar la página de Movistar Arena para revisar el mapa del espacio, que ofrece una vista preliminar de cada localidad.



Le puede interesar: 4 hitos que llevaron a Taylor Swift a convertirse en la Persona del Año de la Revista Time

The Tour inició el 12 de agosto de 2023 en el estadio de los Yankees de Nueva York y desde ahí el trío de hermanos recorrió Estados Unidos, donde la mayoría de las presentaciones estuvieron agotadas. A mitad de la gira estadounidense anunciaron fechas para Australia y Europa y las seguidoras latinoamericanas de Nick, Kevin y Joe Jonas estaban esperando la confirmación de su venida a la región.

Publicidad

Ahora que la noticia es oficial, la emoción de quienes esperan ver a la banda de pop está desbordada. Hay ilusión para que el show de los Jonas Brothers en Colombia en 2024 mantenga el mismo formato que usaron en Estados Unidos, pues le da la oportunidad a sus seguidores de escuchar la mayoría de éxitos del grupo en vivo.

La puesta en escena planteada por los Jonas Brothers en The Tour es un show de tres horas, en el que los hermanos hacen un recorrido por la mayor parte de su carrera musical. Cantan casi todas las canciones de 5 de sus 6 álbumes de estudio: Jonas Brothers (2007), A Little Bit Longer (2008), Lines Vines and Trying Times (2009), Happiness Begins (2019) y The Album (2023).

Se espera que éxitos como Burning Up, When You Look me in the Eyes, Paranoid, Only Human y Vacation Eyes suenen en Colombia en 2024. Esta será la segunda vez que los Jonas Brothers se presentarán en el país.

Publicidad

La última vez que Nick, Joe y Kevin vinieron a Colombia fue en 2010, cuando se presentaron en el Parque Simón Bolívar de Bogotá con su gira Live in Concert World Tour 2010, en la que contaron con Demi Lovato y el elenco de Camp Rock 2: The Final Jam como invitados especiales.