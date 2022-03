Jorge Cao se sometió a delicada cirugía: "Aprendiendo a caminar de nuevo"

Jorge Cao compartió con sus seguidores en redes sociales que tuvo que someterse a una delicada cirugía de cambio de cadera derecha. A través de una fotografía en la que se le ve con un caminador, el actor dijo que el procedimiento fue exitoso.

"Aquí estoy amigos, a 24 horas hoy de una cirugía de cambio de cadera derecha, aprendiendo a caminar de nuevo", escribió.

Publicidad

El cubano radicado en Colombia comentó en el programa La Red, de Caracol Televisión , que se había sometido a una intervención quirúrgica en 2019. Sin embargo, los problemas en su cadera se vienen presentando desde hace varios años, debido a la caída que sufrió durante la grabación de una telenovela.

"Me lanzó un caballo y tuve fractura de la mano izquierda y esguince de tobillo, pero nadie vio la cadera", sostuvo Jorge Cao.

Publicidad

La recuperación de esa primera cirugía no fue nada fácil, según contó el actor para el mismo programa, pues sufrió un desmayó y una terrible sensación.

“A las 14 horas de operado me dijeron ‘tiene que caminar’ y la sensación fue terrible. Puede ser el momento más espantoso de mi vida. Se me puso la pierna como de plomo, de bronce; me dijeron que debía mandar la señal desde la cabeza, dije ‘yo puedo’, pero di tres pasos y me desmayé”, añadió.

Publicidad