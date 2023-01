Jorge Celedón busca a la joven que Bad Bunny le arrojó el celular: "Le quiero regalar uno nuevo"

Bad Bunny se volvió objeto de críticas después de que se viralizó un video en el que aparece arrojando el celular de una fanática que lo estaba grabando sin su permiso. Ante la acción del conejo malo, algunos artistas se pronunciaron, entre ellos, Jorge Celedón.



El cantante de vallenato usó su cuenta de Twitter para buscar a dicha fanática: "Ayúdenme a encontrar a la chica que #Badbunny le botó el celular al agua, le quiero regalar uno nuevo...".

Ayúdenme a encontrar a la chica que #Badbunny le botó el celular al agua, le quiero regalar uno nuevo...📱 — JORGE CELEDON (@Jorgitoceledon) January 4, 2023

Tras el comentario de Jorge Celedón, varios internautas respondieron de manera jocosa o aplaudieron su gesto.

Publicidad

"Con este gesto, Jorge Celedón quiere dar gran un gran mensaje. En sí no es el celular 👏👏👏", "Soy yo, pero ya no quiero el celular, prefiero una lipo, gracias 😂😂😂", "Yo no fui, pero quiero que me lo regales, gracias 😍", "Jorgito, el mío se me cayó en un balde de agua" y muchos más.



Por otro lado, Bad Bunny también rompió el silencio y sobre el incidente con dicha fanática respondió que "la persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto, y asimismo lo trataré yo".