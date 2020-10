José Luis Perales anuncia las fechas de sus conciertos de despedida en Colombia

José Luis Perales cumplió 50 años de carrera y se despedirá de los escenarios con una gran gira musical . En Colombia estará del 26 al 29 de abril de 2021.

Desde su casa en España, el artista de 72 años habló de sus inicios en la música, su recorrido y su retiro.

“Uno de los primeros países a los que mi música entró fue a Colombia, esta es música de plancha, decía la gente”, recordó Perales.

Entre los colombianos que lo admiran también estuvo Gabriel García Márquez, quien decía que lo que él cuenta en ‘100 años de soledad’, José Luis lo hace en una canción de tres minutos.

“Lo más maravilloso fue cuando llegué a su casa donde vivía en México y me dice: ‘Mira lo que tengo ahí’ y tenía unos cuantos long play (LP) míos, ‘No creas que los tengo ahí porque venías tú, no, es que te escucho muy a menudo, me gusta tu música”, contó emocionado el cantante.

Además, José Luis Perales está nominado a los Grammy Latino, en la categoría de mejor álbum vocal pop tradicional.

“Para mí ha sido una sorpresa porque a pesar de los años yo nunca conseguí un Grammy”, confesó.

Lo que pocos saben es que uno de sus más grandes éxitos se lo compuso inicialmente a Julio Iglesias.

“Hablé con la gente de mi compañía y les dije mira la canción que compuse para Julio, no sé si le guste, y empecé: ‘¿Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti?’ y me dijeron: ‘¿cómo? Ni se la vas a dar a Julio ni a nadie, porque la vas a grabar tú’”, contó José Luis Perales.

La historia de la famosa canción está inspirada en el divorcio de Julio Iglesias con Isabel Preysler.

Pero, ¿por qué tomó la decisión de despedirse de los escenarios después de 50 años dedicado a este fantástico mundo?

“Creo que llega un momento en la vida en la que tienes que decidir cosas y estando bien, porque mi voz está bien, mi ánimo está bien, mi ilusión por las cosas también y sigo escribiendo”, expuso José Luis Perales.