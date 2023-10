José Luis Rodríguez, El Puma, tendrá varios conciertos en Colombia con su 'Celebremos Tour'

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, más conocido como El Puma, es uno de los artistas musicales más populares en la balada romántica de las últimas décadas. A sus 80 años, el famoso se prepara para llegar a Colombia en diferentes escenarios.



El 'Celebremos Tour' es el nombre de la gira internacional que El Puma ha decidido presentar y con la que buscar seguir llevando a su público esa medicina que lo ha mantenido fuerte y sano durante los últimos años: la música.

Rodríguez señaló que "es un placer estar en este país que amo y quiero tanto, siento que también me tienen una cariño especial desde hace varios años".

Recientemente el intérprete de canciones como 'Dueño de nada', 'Por si volvieras' o 'Boca, dulce boca' pasó por escenarios en Florida y República Dominicana. Próximamente estará "en Colombia, en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Cartagena".



El cantante venezolano señaló que está agradecido con la vida por su salud, la cual en años anteriores estuvo en peligro. "Hemos recorrido buen trecho y falta todavía, no ha terminado", agregó en diálogo con Show Caracol.

"Una noche histórica", así se ha calificado el evento con el que el cantante de 80 años subirá a diferentes escenarios del país a interpretar algunas de sus canciones más exitosas. Para la preparación del show, el artista indicó que tiene en cuenta los gustos de su público.

"He grabado más de 500 canciones, pero necesariamente hay que poner en el escenario las canciones que la gente quiere escuchar, de eso se trata, de complacer a la gente y que la pasen bien, que sea un momento mágico de felicidad, para la felicidad hay que desconectarse del mundo".



El Puma confesó que, en su caso, "mis canciones favoritas son 'Dueño de nada' y 'Agárrense de las manos'".

Sobre los recientes problemas de salud que lo alejaron por un tiempo de los escenarios, aseguró que "tengo prohibido quejarme, porque soy un agradecido de Dios que me dio más tiempo, no sé hasta cuando pero me estoy programando para 20 años más. Agradezco siempre por estar en mi cuerpo y respirar, eso es una bendición de Dios".

También subrayó que está mucho más agradecido de poder seguir en los escenarios musicales, pues no podría dedicarse a otra cosa que no sea la música. "Es lo mío, no sé hacer otra cosa que no sea show business. Todo lo que sea animar, actuar, cantar y producir, todo eso me gusta", concluyó.