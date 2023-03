José Ramón Barreto habla de su personaje en ‘Ventino, el precio de la gloria’: "Hay escenas fuertes"

Ya se empiezan a conocer las historias de los soñadores musicales en ‘Ventino, el precio de la gloria’ . Manolo Cano es uno de ellos, un talentoso joven interpretado por José Ramón Barreto, que cayó en las redes de Martina Pumarejo y que difícilmente podrá salir de ahí.

Manolo Cano es un joven que sueña con abrirse un camino en la música y cree que Martina será ese puente para llegar a la gloria.

“A veces la ambición por esos sueños nos hace cegarnos un poco por hacia dónde ir y cómo atajar esos sueños”, manifestó el actor.

Para José Ramón Barreto, su personaje “tiene que hacer lo que debe hacer por su familia. Entonces encontrarse como en ese ritmo de vida lo hace quizás tomar malas decisiones”.

Para el intérprete venezolano-ecuatoriano, este personaje se ha convertido en un reto en el que mostrará otras facetas. “Escucho música, me encanta cantar, pero canto muy mal. En la producción me tocó cantar y aprender un poco a moldearme como cantante, lo que me ayudó muchísimo”, resaltó.

El actor José Ramón Barreto también agregó cómo fue el trabajar con la exreina de belleza Carolina Gómez.

“Carolina es un totem de actriz, de ser humano además, fue lindo trabajar con ella. Es superprofesional, una actriz muy seria y comprometida”, dijo.

Y añadió: "Tenemos escenas muy fuertes, fogosas, candentes, pero también hay escenas fuertes de duelo. Manolo Cano vivirá en una constante dualidad entre el bien y el mal. Eso sí, no descansará hasta sacar su carrera musical adelante".