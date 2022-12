Joven colombiano debuta en Broadway con Newsies

"Lo quería hacer", dijo el bailarín de origen colombiano. Pensaba que "quizás cuando tuviera 25 (años) o más adelante, cuando fuera mayor, interpretar un papel más adulto. Pero nunca pensé, 'cuando tenga 19 voy a estar en Broadway'''.

Su reciente debut en el musical "Newsies" se produjo a escasas semanas de una invitación a audicionar que lo tomó por sorpresa, tras haber participado este año en la 10 temporada del concurso de danza "So You Think You Can Dance" de la cadena Fox.

"Todo fue muy rápido", relató James. "Vivía en Los Ángeles y estaba en Virginia para la graduación de mi hermana de la universidad. Me llamaron el domingo por la noche y me dijeron que querían verme al día siguiente, a las 9 de la mañana, así que mi alocada mamá latina (originaria de Cali) se puso a correr y se metió a la computadora a comprarme pasaje de autobús y pasaje de tren, y a cambiar mi pasaje de avión. Y ahí estuve en Nueva York, al día siguiente, y audicioné".

Tras la prueba, que duró alrededor de dos horas, el joven bailarín tomó un tren de regreso a Virginia, pero un retraso lo hizo perder su vuelo a Los Ángeles y esa misma tarde tuvo que volver a Nueva York porque un amigo le pidió ayuda para una pieza.

"En medio del ensayo me llamaron de 'Newsies' y me dijeron que tenía un trabajo y que tenía que quedarme por seis meses", recordó entre risas, aun algo incrédulo. "Y no tenía ropa, no tenía techo. Todo pasó demasiado rápido".

"Newsies", una producción teatral de Disney basada en la película homónima dirigida por Kenny Ortega en 1992, está inspirada en la verdadera historia de unos chicos vendedores de periódicos que en 1899 se fueron a huelga en Nueva York en busca de un trato justo por parte de los grandes magnates de la industria.

James aparece en múltiples escenas como parte del elenco y, además de bailar y cantar a lo largo de toda la obra, tiene una escena en la que actúa como Darcy, un personaje que ayuda a los protagonistas a imprimir clandestinamente un boletín informativo sobre la huelga.

Pocas veces la producción ha contratado a un artista así de rápido, dijo a la AP el gerente de la compañía, Eduardo Castro.

"La audición de Nico fue muy impresionante... Fue muy interesante porque es un bailarín muy talentoso y eso se le notó desde los primeros pasos", dijo Castro a la AP. "Yo lo que noté en Nico es que tiene una chispa, una energía muy especial y como todos los latinos tenía muchísimas ganas de trabajar y eso a mí fue lo que más me gustó".

Y el trabajo fue arduo, pues prepararse en menos de tres semanas para debutar no en cualquier escenario, ¡sino para Broadway!, representaba todo un reto. Sobre todo porque James debió salirse de su elemento.

"Fue muy difícil porque yo no creía en mí, yo no creía que podía actuar y cantar y hacer todo eso, pero Eduardo creyó en mí y eso me ayudó tanto en el proceso de los ensayos", expresó el artista.

"Simplemente fue difícil porque fui muy duro conmigo mismo todo el tiempo, pero definitivamente valió la pena la noche de mi debut. Fue tan divertido, y los chicos son maravillosos, el elenco es increíble, también me han apoyado mucho. Me hicieron sentir en casa, fue muy alentador".