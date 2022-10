Entre lágrimas, joven pide en redes sociales que la mantengan: "No me gusta trabajar"

"Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar", fue la curiosa frase que dijo una joven a través de un video en TikTok y por la que ha generado múltiples reacciones. La mujer apareció llorando.



"Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto", expresó la usuaria @asadodefasouwu.

Las palabras de la joven provocaron críticas por parte de varios internautas:" Yo tampoco quiero trabajar, pero no me queda otra, tengo una familia que mantener", "Espero que esto solo sea una broma y no estés hablando en serio", "No puede ser que estas sean las nuevas generaciones" y muchos más.