Joven se tatuó la cara de Yeferson Cossio y le llueven las críticas en redes sociales

Una joven conocida en Instagram como Kari Palmera se tatuó el rostro de Yeferson Cossio , creador de contenido, en la parte izquierda de la espalda. Momentos después de publicar el resultado en redes sociales las críticas no se hicieron esperar.

"Que ¿por qué me hice el rostro de @yefersoncossio? Simplemente ¡lo admiro en su TOTALIDAD! Más que un tatoo, es gratitud. Todo lo que hace por las demás personas, los perros, los gatos, me ENCANTA 👏🏻 Sus ganas de salir adelante y cómo ha obtenido todo lo que tiene con muchísima berraquera. Ahh, su humildad, uff. No hay teclado, ni palabras, ni diccionario para describir la magnitud de ser humano tan noble que es. Cómo se lo escribí por interno. Tienes el cielo ganado", escribió Kari en su cuenta de Instagram.

La joven compartió 3 fotografías en la red social, y Yeferson Cossio agradeció el tierno gesto: "Que palabras tan hermosas. Gracias, gracias, gracias 😍😍😂😍".

Sin embargo, además del comentario del influenciador, muchos mensajes negativos llegaron a la publicación. Algunos cuestionando el parecido de Yeferson Cossio con el tatuaje y otros, simplemente expresando su opinión respecto a la decisión de la joven.

"Otraaaaa 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ Por lo menos si van hacer eso ¿por qué no invierten en un buen tatuador?🤷🏽‍♂️", escribió uno.

"Por favor, amaría ver un video tuyo (de Yeferson) hablando de esta obra de arte 😂😂😂😂", dijo otro.

"Que palabras tan bonitas, el tatuaje si muy FEO, pero que palabras tan bonitas", expresó otro usuario.

