Juan Cebolla, de los Hermanos Gasca, graba video desde una cama de hospital: ¿qué le pasó?

Juan Cebolla, de los Hermanos Gasca, grabó un video desde la cama de un hospital para contarles a sus más de 800 mil seguidores que debía someterse a un procedimiento quirúrgico debido a un mal que lo afecta desde hace más de seis años y que le produce dolores tan fuertes que le impiden, incluso, caminar.



El joven acróbata reveló que iba a ser operado el lunes 6 de noviembre por una hernia discal, “un problema de cintura, de mi espalda”, que en los últimos meses ha ido evolucionando.

“Los traumas son cada vez más fuertes, he vivido con dolor hace 6 años, pero en estos últimos meses el dolor ya no es soportable, ya no es chévere. El viernes estaba calentando para entrar al show y me da el trauma. Cuando me da el trauma me tumba por completo, me tira al piso literal y quedo sin poder caminar, me tienen que llevar cargado, poner medicinas, pero ya no puedo seguir viviendo así. Hay que tomar cartas en el asunto”, dijo Juan Cebolla en su relato.

El joven sostuvo que encontró “personas que me pueden ayudar con mi problema y creo que estoy en buenas manos” para “acabar con el problema de raíz”.

“Me van a hacer un procedimiento, que me van a meter por un costado… en los discos… me van a separar los discos, los doctores sabrán de eso para que mis discos ya no presionen el nervio y evitar ese dolor. Con esto mi mejoría va a ser increíble porque la vida es bella y cuando uno es joven siempre he dicho que hay que dar todo porque la juventud solo es una”, precisó Juan Cebolla.

Recalcó que está a tiempo para el procedimiento y por eso “estamos tomando las medidas que son, para en un futuro, poder seguir haciendo lo que verdaderamente amo”, que es seguir realizando sus acrobacias en el circo de los Hermanos Gasca.



Agregó que “mientras esté en mis manos y en mis posibilidades voy a seguir haciendo lo que amo. Falta mucho camino por recorrer". Por supuesto, el video recibió comentarios de seguidores de Juan Cebolla, quienes le desearon una pronta recuperación.

"Juaaan, muchísimo ánimo que vos sos un verraco ❤️❤️👏👏 Te mando la mejor energía del mundo. A mejorarse rápido, que todavía hay muchos récords masque romper", "Tu fortaleza te hará victorioso una vez más, como lo has hecho durante toda tu vida. Dios contigo" y "Fuerza, mi hermano 💪🏻 Dios tiene el control 🙏🏻", fueron algunas reacciones.