Juan Diego Alvira explica qué fue lo que le pasó el día que su peinado causó risas y memes

Juan Diego Alvira, el periodista y presentador de Noticias Caracol acostumbrado a ser tendencia por sus intervenciones y su cercanía a la gente, contó qué fue lo que realmente pasó el día en el que durante la emisión de la mañana lució un raro peinado que fue motivo de risas y memes de los internautas.

En entrevista con el programa Día a Día, de Caracol Televisión , Juan Diego Alvira recordó que su cambio de look fue demasiado notorio porque, precisamente, estaba regresando de vacaciones. Sin embargo, no se trataba de algo hecho a propósito sino de un tratamiento al que se había sometido.

“Estaba de vacaciones, me rapé y, bueno, me hice un implante de pelo (…) resulta que hice mal el cálculo. Cuadramos que tenía que ser como 10 días mínimo para que el pelo creciera un poquito y tapara, pero estaba tan rapado que no fue así”, reveló.

De acuerdo con el relato del periodista, realizarse injertos de pelo es un tratamiento “bastante complejo” y, por ende, tuvieron que poner la anestesia y, producto de ella, su cara también tuvo notorios cambios algunos días.

“Lo peor de todo es que el día anterior hice consejo de redacción en la casa con mi mamá, mi esposa, mi hermano: ‘cómo lo ven’…La embarré pidiéndole consejo a mi mamá, ¿cierto?”, comentó jocosamente.

Dijo también que como “más fácil cae un mentiroso que un cojo”, no tiene problemas en contar lo que se hizo y por lo que durante la emisión de Noticias Caracol “quedé como si tuviera bisoñé (peluca)”. Y que no fue solo en las redes que llamó la atención, pues “Me llamaron los jefes: ‘hermano, qué se hizo’”.

Sin embargo, todo quedó ahí y con el paso de los días todo volvió a la normalidad, aunque acepta que haber cometido esa equivocación fue “triste y desafortunado”.