¿Juan Duque confirmó que Lina Tejeiro le quedó debiendo dinero?

La relación amorosa que mantuvieron Juan Duque y Lina Tejeiro sigue dando de que hablar en redes sociales. Recientenme, el antioqueño compartió que la actriz le habría quedado debiendo dinero y que incluso aún conservaría algunas de sus prendas.

El creador de contenido fue abordado por uno de sus amigos, quien también se dedica al mundo de las redes sociales. Este le preguntó si aún hablaba con Lina Tejeiro.

“¿Cuál?... Sí, claro, por una platica que nos debemos a ver si la recuperamos. Yo creo que ella me quedó debiendo, también una ropita que me quedó allá y que también quedó en mandarme”, comentó el influenciador entre risas.

Además de esto, el amigo del influenciador le preguntó sobre la ropa interior de la villavicense, a lo que Juan Duque mencionó: “¿La que yo tengo? Esa sí toca buscarla a ver qué la he hecho”.

El clip, replicado por una cuenta dedicada al entretenimiento en Instagram, desató todo tipo de comentarios.

“Ya no halla cómo mencionarla”, “La gente no entiende el sarcasmo”, “Busca fama a costa de ella”, precisaron algunos internautas.

Juan Duque reveló detalles de su ruptura con Lina Tejeiro: “Yo organicé casi que mi vida”

La relación amorosa que mantuvo la actriz Lina Tejeiro y el creador de contenido Juan Duque continúa siendo mencionada en las redes sociales.

Recientemente, en entrevista con el youtuber El Gatales, Juan Duque reveló gran parte de los motivos que suscitaron la ruptura con la intérprete de Sammy en ‘Padres e hijos’.

En primera instancia, comentó que él y la villavicense se conocieron en una fiesta organizada por Aída Victoria Merlano. Aproximadamente tres meses después del evento, comenzaron a hablar por redes sociales, sin embargo, agregó que la presión de los internautas y medios de comunicación influyeron en el inicio del romance.

“La misma gente empezó a meter presión, los mismos medios, me tocó a mí hablarle y decirle que estaban diciendo eso, yo no soy un aprovechado. Me dijo ‘tranquilo que yo no le debo nada a nadie'”, dijo.

Algunos meses después de iniciar la relación, Juan Duque comentó el principal motivo por el que empezaron a distanciarse.

“Cuando nos ennoviamos, ella tuvo un rollo con el tema de la distancia. Yo no podía viajar todos los días. En este momento mi vida está en Medallo… A veces hacíamos el esfuerzo incluso para estar todos (con su equipo de trabajo) en Bogotá. Yo siempre que tenía que hacer algo, lo trataba de organizar en Bogotá”, expresó.

El también cantante confesó que intentó organizarse para llevar a cabo sus actividades en Bogotá, como de igual forma la actriz lo visitaba en Medellín.