Juan Duque habló de su relación con Lina Tejeiro: “Fueron recuerdos muy bonitos”

El cantante urbano paisa Juan Duque ha logrado pegar sus canciones en la radio de Colombia y también ha robado los suspiros de sus seguidoras. El artista habló con el programa de Caracol Televisión La Red sobre sus amores pasados y su nueva relación.

“Para mí el amor es suma importancia, darle suma importancia a algo. Entonces, el amor en pareja es preocuparse, darle importancia a algo y querer que esa persona esté bien”, afirmó el artista.

Cabe recordar que Juan Duque dio mucho de qué hablar por su relación con la actriz Lina Tejeiro. Pese a que terminaron, él la recuerda de una manera muy bonita.

“No sabía que eso iba a pasar de ese boom tan grande. Fueron recuerdos muy bonitos, no hay nada que reprochar, nada que cambiar. Se dio de manera muy natural como cualquier otra relación en el mundo que se van conociendo por medio de redes sociales, like viene, like va, después respuestas, comentarios hasta que comenzamos a salir, todo el proceso”, expresó Juan Duque.

Dice que Tejeiro es una mujer muy detallista, cariñosa y le gustó mucho la Lina que está más allá de las redes sociales. Ellos duraron 6 meses, pero después de ese tiempo prefirieron seguir caminos distintos. Sin embargo, Cupido volvió a tocar las puertas del corazón de Juan Duque.

“Sí, hay que sanar, todos tenemos derecho a sanar. Qué bonito que uno pueda como ir saltando esas etapas, esos procesos. Digamos que el proceso maluco ojalá uno lo pueda hacer rapidito y ya uno esté en esa etapa de curación y en este momento con alguien nuevo”, manifestó.

A Juliana, su nueva novia, la conoció por una amiga de él y reveló que se habían conocido hace muchos años, “pero nos caíamos mal” porque, asegura, eran polos los opuestos. Sin embargo, su relación demostró que del amor al odio hay un solo paso.

“Nos llevábamos en la mala prácticamente, pero yo por dentro pensaba si yo conozco a Juliana, me voy a enamorar de ella y nos vamos a tragar los dos”, agregó Duque.

Juan Duque está enfocado en ser feliz, disfrutar cada momento de su vida y a su vez consolidar su carrera musical, que es su primera prioridad.

