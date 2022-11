Juan Duque respondió a indirectas de Lina Tejeiro: se puso el nombre de "Rimel Albeiro" en Twitter

Las constantes indirectas entre Lina Tejeiro y Juan Duque se han vuelto un tema de conversación entre internautas. La actriz de 'Padres e hijos' habría revelado la razón de su ruptura con el cantante mediante un fuerte mensaje.



"Hace meses compré un rímel de pestañas (al parecer haciendo referencia a Juan Duque), su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía. Traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté", escribió la joven.



El mensaje generó muchas opiniones en redes sociales, algunos a favor de Lina Tejeiro y otros en contra. Pero lo que volvió a llamar la atención de usuarios fue el hecho de que Juan Duque se cambiara el nombre en su cuenta de Twitter, pues ahora aparece como "Rimel Albeiro".