Juan Gabriel sale del hospital y “no hay nada de qué preocuparse”

"Juan Gabriel continúa recuperándose a tal grado que ha sido ya dado de alta del hospital donde se encontraba internado", dice un comunicado emitido por los publicistas del cantante y compositor mexicano. "La familia agradece la preocupación e interés expresada por los miles de seguidores de Juan Gabriel e informa que no existe nada de qué preocuparse".

Un publicista del artista confirmó a AP que el llamado ‘Divo de Juárez' ya salió del centro hospitalario.

Juan Gabriel, cuyo verdadero nombre es Alberto Aguilera, fue hospitalizado el 14 de abril tras ofrecer un concierto de tres horas en Las Vegas, donde se le diagnosticó una neumonía. Unos días después fue dado de alta, pero la misma noche volvió a ser internado.

Desde entonces permanecía en el hospital y tuvo que posponer algunas fechas del tramo estadounidense de su gira "Volver".

"El proceso de recuperación de cualquier enfermedad requiere tiempo, reposo y cuidados, y la neumonía sufrida por Juan Gabriel no es una excepción a dicha regla", precisa el comunicado. "Su recuperación ha sido lenta pero siempre favorable y positiva. Alberto ha sido muy disciplinado y ha seguido al pie de la letra las indicaciones y ejercicios recomendados por los médicos especialistas al cuidado de su recuperación".

Juanga, como también se le conoce, reanudaría la gira el 5 de septiembre en Miami, según se informó previamente.

Sobre su actual estado de salud, se dio a conocer que "se mantiene optimista y de buen humor" y que ya desea volver a la escena.

"Alberto no ve la hora en que los médicos le permitan regresar a los escenarios para continuar, no solo con esta gira, sino con muchas más, ya que "¡Habrá Juan Gabriel para rato!".

El cantante y compositor lanzó hace unos días "Mis 40 en Bellas Artes", una producción en vivo con la que celebró cuatro décadas de trayectoria en el emblemático escenario de la capital mexicana.