Juan José, hijo de Lisandro Meza, seguirá su legado musical: "Pude hacerle un homenaje en vida"

Lisandro Meza es recordado como un gran artista y ser humano ejemplar. Su carisma, sabiduría y humanidad se llevaron el cariño no solo de Colombia, sino de otros países de Latinoamérica. Su hijo Juan José Meza se propuso continuar con su legado musical.



"Mi padre fue un gran artista, un gran ser humano, un gran padre, una persona ejemplar que se ganó el cariño de los diferentes medios de comunicación, no solamente en Colombia sino a nivel mundial, por ese carisma, por esa sabiduría y humanidad que él siempre le brindó a sus personas alrededor", expresó Juan José.

El hijo de Lisandro Meza regresó de Miami para darle el último adiós a su padre y acompañar a sus familiares. "Me queda esa alegría de que estuve siempre a su lado. Estoy muy triste, pero yo sé que ahora está con Diosito y está descansando. Lo primordial es que no está sufriendo más", acotó.

En cuanto a las exequias, Juan José mencionó que se llevará a cabo un homenaje en el polideportivo Lisandro Meza, ubicado en Los Palmitos, Sucre. Las personas que deseen rendirle homenaje podrán estar allí y expresar su admiración hacia el artista.



Juan José hizo una producción llamada 'El legado de mi padre' para expresar su amor y gratitud hacia Lisandro Meza.

"Allí hay un tema que se llama 'La continuación', donde le rindo homenaje a él. Seguiré llevando su legado para seguir con su dinastía musical. Estoy feliz de que le pude hacer en vida ese homenaje, de hecho sale conmigo en el video", sostuvo el hijo de Lisandro Meza.

Fue el pasado 6 de diciembre cuando el maestro Lisandro Meza ingresó por complicaciones de salud a la Clínica Concepción de Sincelejo. Tras permanecer 17 días en la unidad de cuidados intensivos murió en la tarde del 23 de diciembre.

“Se va la vida mía. Mi padre fue algo tan grande en la música del mundo. Afortunadamente, tuve la dicha de estar con él desde muy temprana edad y aprenderle todos los trucos de la música. Mi padre fue un grande, una persona con una visión de la música totalmente diferente a todo el mundo, sabía llegarle a los públicos. El mejor padre del mundo, una persona noble, de buen corazón”, expresó Lisandro ‘El chane’ Meza, otro de los hijos de Lizandro Meza, al borde del llanto.